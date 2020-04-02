惠譽下調匯控評級展望至負面，維持A+評級不變。圖為匯控倫敦總部。(陳偉燊攝)

國際評級機構惠譽公布，將匯控（0005）評價展望由「穩定」下調至「負面」，保持匯控長期債務發行人評級（IDR）A+不變，為第五高評級。惠譽表示，展望下調反映新冠肺炎對經濟的干擾，預測英國今年全年國內生產總值（GDP）出現接近4%的負增長，於2021年出現劇烈復蘇，此外該行指匯控資產素質惡化的風險上升。

惠譽表示，英國監管機構對私人企業提供了系列貨幣及財政政策的支持，相信對銀行業影響正面。但因銀行生意額下跌、貸款損失撥備增加及凈息差受壓，預計銀行企業的資產素質較早前的預期轉弱，盈利亦將會受壓。

惠譽認為，面對新冠肺炎危機，匯控有一定優勢，因其直接收益（underlying earnings）良好，資產素質穩健，資本化健全且滿足監管要求，資金及流動性均健康。而給出「負面」展望，主要反映了新冠肺炎對經濟及金融市場產生的負面影響，而在匯控經營的主要市場，疫情均造成了顯著下行風險。

惠譽續指，疫情同時影響了匯控執行策略及進行重組的能力，此外，因應疫情，儘管匯控現時財政穩健，但其資產素質、盈利及資本化惡化的風險均有所上升。

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