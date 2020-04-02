美國新冠肺炎疫情仍未受控，美股再挫，港股今早先跌後回穩，恒指低開後最多跌329點，低見22756點回升，曾倒升72點，半日收報23065點，跌20點；國指升17點。大市半日成交485億元，交投偏淡。

匯控（0005）再跌逾3%，換馬恒生（0011）中銀（2388），後兩者再升逾2%。科網向好，阿里（9988）美團（3690）升近1%，阿里健康（0241）平安好醫生（1833）升逾7%，藥股偏好，石藥（1093）藥明（2269）升逾2%。5G概念向好，中芯（0981）中興通訊（0763）升逾2%。汽車、鋼鐵、紡織及服飾等沽壓較大。

本地多家電訊商啟動5G服務，香港電訊（6823）、數碼通（0315）升逾3%。香港電訊推出5G服務，對拉動業績沒有太大作用，但在家用工作及消費，均令企業及消費者對資訊通訊料穩定需求，甚至有增無減。本地電訊業與銀行業無可避免受到經濟及市况影響，前者影響相對輕微。此外，香港電訊派息穩定，現時息率超過半厘以上，更具吸引力。股價方面，該股今早升穿11元水平，走勢持續改善，但短線或受到5G消息過度炒作，低位反彈不少，宜分段吸納。

劉思明

明報資深評論員