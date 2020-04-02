匯控（0005）因應英國央行監管要求「彈弓手」撤回派息及回購決定，打破該行高息神話之餘，亦令其「遷冊」議題再甚囂塵上。據英國《金融時報》引述消息人士指，匯控董事會成員及高管對於英國央行英倫銀行的干預感到憤怒，指股息原應由董事局作出決定，今次舉動恐怖，形同「用槍指著董事局的頭」，認為匯控不應再留在英國，遷冊呼聲將會大增，惟匯控否認曾作遷冊的討論。

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英國《金融時報》報道引述一名匯控董事指，現時傾向將該行重新遷冊返香港，因英國央行要求匯豐扣留股息的要求，意同「即使我們實際處於良好狀態，但卻處於弱勢」，另一位高管則形容今次英國央行的壓力「非常可疑」。

但據一名人士指，這些觀點並不代表匯控立場，並補充指匯控理解英國央行要求撤回股息的原因。英國央行早前指，取消股息可為銀行帶來額外緩衝，亦可為新冠疫情期間的經濟不景氣時期增加額外餘地予貸款方。

匯控發言人則否認上述消息，表示並無任何檢討匯控將總部遷冊的討論，亦無計劃重新討論這一問題。

匯豐銀行從1865年成立到1993年一直將總部設於香港，當時集團正著手收購英國密蘭銀行（Midland Bank），惟因香港與倫敦銀行監管架構有別，若不遷冊則難以完成此宗收購，最終集團遷冊至倫敦。

記者：方楚茵

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