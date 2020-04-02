疫情持續擴散，金融市場繼續波動，美股期貨升逾1.3%，帶動恒指由今早最多跌329點後倒升最多72點，半日跌20點或0.09%，報23065點，成交金額484億元；國指升17點或0.19%，報9422點。

匯控（0005）突如其來的不派息不回購舉動震散股價，今早再創新低，曾跌最多5.38%，低見37.8元，是2009年3月13日37.05元後最低。收報38.75元，跌3%，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低59點。渣打（2888）亦跌0.87%，收報39.55元。

雖然大市下跌，但半日上升的藍籌比下跌的多，上升26隻，下跌24隻。中石化（0386）升4.83%，收報3.91元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌3.64%，收報47.65元，是跌幅最大的藍籌。中移動（0941）升1.49%，收報57.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點。

走勢上，恒指今早低見22756點，是3月24日22383點後最低，同時亦跌穿10天線(23045.79點)。

美國與俄羅斯、沙特會談，傳俄羅斯擬不打算增產，刺激油價上升，紐約期油現報21.26元，升4.68%；布蘭特期油現報26.16元，升5.74%。油股向上，中海油（0883）升3.11%，收報8.28元；中石油（0857）升4.66%，收報2.92元；中石化（0386）升4.83%，收報3.91元。

摩通發表報告指，如果旅行限制不解除 澳門博彩收入可能接近於零。濠賭股普遍向下，金沙中國（1928）跌0.18%，收報27.55元；新濠國際發展（0200）收報10.88元，跌2.68%；美高梅中國（2282）收報7.69元，跌1.66%；澳博控股（0880）收報6.36元，跌1.7%；永利澳門（1128）收報11.62元，跌0.68%；僅銀娛（0027）逆勢上升0.49%，收報40.7元。

彭博報道，鴻海向投資者保證5G版iPhone仍可在今年秋季問世。手機設備股向上，瑞聲（2018）收報40.1元，升1.26%；比亞迪電子（0285）收報12.5元，升0.16%；信利國際（0732）收報0.86元，升1.18%；鴻騰（6088）收報1.69元，升1.81%；高偉電子（1415）收報1.89元，升0.53%。而另一手機設備股藍籌舜宇（2382）亦跟升1.34%，收報105.7元。

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