經歷股權爭奪後的萬科（2202），萬科創始人兼名譽主席王石退位後，與現住主席郁亮今日雙雙現身在萬科企業股資產管理中心與清華大學教育基金會的捐贈協議上，這次兩人再合體，為的是萬科股資管理中心將企業股中心的全部資產2億股萬科股票一次性捐贈給清華大學教育基金會，共建清華大學萬科公共衞生與健康學院。按萬科A周三收盤價26.63元計，此次捐贈股權市值約53.26億元人民幣。

官方新聞稿標題是「王石率萬科員工集體捐贈2億股萬科股票，共建清華大學萬科公共衞生與健康學院。」，據指世界衞生組織原總幹事陳馮富珍將出任首任院長，萬科創始人、董事會名譽主席王石出任學院理事會名譽理事長。

據指，專項基金將在支持科研創新、獎勵科研成果和引進人才等方面持續支持清華大學萬科公共衞生與健康學院的建設和發展，預計設立預防醫學、大健康、健康大數據、公共健康政策與管理四個國家極需、面向未來的學科方向。

新聞稿提到，此次並非來自萬科集團的企業捐款，捐出的並非萬科上市公司資金或資產，而是1984年萬科成立以來數十萬員工36年努力奮鬥的共同成果和財富。萬科表示不會就此捐贈行為謀求任何商業利益或經濟回報。

王石表示，今之捐贈是全體萬科人心願達成的時刻，把所有資產2億股萬科股票全數捐贈給人類的公共衞生與健康事業，對於萬科企業股資產來説，是最好的歸宿。同時作為在深圳創立和發展起來的企業，王石希望清華大學萬科公共衞生與健康學院，能積極參與並大力支持深圳市公共衞生事業的發展。