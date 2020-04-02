聯儲局公布，即時放寬對大型銀行債務的一項關鍵限制，即所謂的槓桿率，以應對美國國債嚴重缺乏流動性以及銀行客戶存款激增的局面。

聯儲局指，美國的大型銀行將不再需要將其持有的美國國債和準備金添加到維持資本所需的資產中，從而大大降低對這些銀行的資本金需求。此舉旨在使銀行「適當擴大資產負債表以繼續充當金融中介機構，而不是允許銀行增加資本分配」。

聯儲局估計，措施生效後行業整體的資本需求減少約2%。而今此措施為期一年，將於2021年3月31日自動回復原狀。

今次放寬的槓桿率是金融危機後所設定的最根本性限制措施之一，旨在對每個銀行的資本金與其所擁有資產進行非常簡單的計算。這項要求與銀行所面臨的其它資本約束同時發揮作用。

瑞信指，今次措施有助釋放銀行資產負債表的能力，使銀行能更多參與如回購中介和美國國債市場做市，當出現單邊走勢時，中介機構將能夠更好地介入。

美國十年期國債息下跌，現跌52點子，跌至0.583厘，跌幅8.16%。

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