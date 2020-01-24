美期回升限制港股低開幅度，跌幅低於ADR表現，恒指今早低開247點或1.08%，報22838點，成交金額22億元；國指今早低開138點或1.47%，報9266點。

匯控（0005）昨日公布不派息、不回購，今早再跌2.88%，報38.8元，是2009年3月16日38.45元後最低。匯控同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低56點。而渣打（2888）跌1%，報39.5元。

申洲國際（2313）跌3.22%，報76.55元，是跌幅最大的藍籌。恒隆地產（0101）升2.68%，報16.1元，是升幅最大的藍籌。煤氣（0003）升2.48%，報13.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻9點。

長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再次出手增持長實（1113），涉資7441.6萬元。另外，亦增持長和（0001）共85萬股，涉資約4,030萬元。長和開市跌1.63%，報51.2元，長實集團開市跌1.64%，報41.95元。

俄羅斯總統普京稱，正與美國和OPEC伙伴討論油價暴跌問題，石油價格形勢對俄羅斯構成嚴峻挑戰。彭博引述一名俄羅斯官員透露，俄羅斯不會增加石油產量。紐約期油報21.04元，升3.59%；布蘭特期油報25.78元，升4.2%；石油股方面，中石化（0386）跌1.34%，報3.68元；中石油（0857）跌0.36%，報2.78元；中海油（0883）跌3.11%，報7.78元。

甘肅銀行（2139）昨日股價急挫，公司指，若干股東抵押股份，並已被斬倉。該行強調，業務營運一切如常。開市報0.74元，升13.8%。

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