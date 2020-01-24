美股三大指數再度大跌，港股ADR亦跌520點或2.31%，跌至22565點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.55%，折合報364.85元；匯控（0005）跌2.42%，折合報38.98元；建行（0939）跌2.81%，折合報6.04元。

美國總統特朗普表示，還沒有收到任何指中國隱瞞冠狀病毒疫情程度的情報機構報告，但表示「中國公布的病毒數據似乎有些樂觀，我這麼說是很善意」，他又指美國和中國保持著經常的溝通，中國將購買2500億美元的美國產品；談到美中貿易協議時指，「我們想留著它，他們也想留著它」。美股三大指數期貨目前回升逾0.9%，亞洲股市方面，日股跌0.78%，韓股升0.04%，澳洲股市跌2.5%。

今日焦點股份可留意：

長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再次出手增持長實（1113），涉資7441.6萬元。另外，亦增持長和（0001）共85萬股，涉資約4,030萬元。

俄羅斯總統普京稱，正與美國和OPEC伙伴討論油價暴跌問題，石油價格形勢對俄羅斯構成嚴峻挑戰。彭博引述一名俄羅斯官員透露，俄羅斯不會增加石油產量。留意油價、油股。

甘肅銀行（2139）昨日股價急挫，公司指，若干股東抵押股份，並已被斬倉。該行強調，業務營運一切如常。

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