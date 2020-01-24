疫情持續擴散，法國和西班牙新增新冠死亡人數創新高，紐約州和新澤西州死亡人數在3天內翻一番，紐約州州長稱，模型顯示紐約州疫情可能要到4月末抵達高峰。受疫情影響，美國的製造業新訂單和就業指數創11年來最低，市場憂慮經濟活動恐陷入長期停頓，進一步損害公司業績，拖累美股下跌。道指低開689點後，最多曾挫1132點或5.17%。標普500指數周三創下兩周以來最大單日跌幅，最多曾跌137.1點或5.3%。

道瓊斯工業平均指數收跌973點，跌幅4.45%，報20943點。標普500指數收跌114點，跌幅4.42%，報2470點。納斯達克綜合指數收跌339點，或4.41%，報7360點。

波音跌12.36%，報130.7美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低125點，而Walmart升0.46%，報114.14元，貢獻道指3.5點。

科技股方面，蘋果收市報240.91元，跌5.26%，谷歌母公司Alphabet收市報1102.1元，跌5.15%，亞馬遜收市報1907.7元，跌2.15%，Facebook收市報159.6元，跌4.31%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.91%，報310點。德國DAX指數收跌3.94%，報9544點；法國CAC 40指數跌4.3%，報4207點；英國富時100指數收跌3.84%，報5454點。