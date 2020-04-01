隨著市場上的退休後產品愈來愈多，積金界近年一直爭取當局放寬規定，容許業界推出適用於65歲退休後的投資方案。積金局今日推出指引，列出退休投資方案的4大原則，並鼓勵業界推出相關產品，以助強積金計劃成員在退休後繼續投資，應對長壽及通脹風險。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜接受本報訪問時表示，當局在去年初設立「投資解決方案實驗室」，鼓勵業界靈活地在強積金的框架內研發一些可幫助打工仔在退休前的供款階段及退休後的提取階段，提供投資新方案，及後亦就此與業界組成工作小組，至今日終制定指引。他表示，業界反應踴躍，相信很快有業界提交申請，當局亦會盡快審批，預計第二季內推出市場。

指引列出4大原則，包括產品要適用於退休投資、業界要就回報設立基準並定期檢視、收費要合理及維持高透明度。

積金局主管（產品規管）李啟宏指出，具體而言，日後可能會有強積金產品，具有穩定的分派特性，讓計劃成員定期，如每月或每季獲得現金流，同時未提取的款項會繼續滾存在產品內，產品必需要定下投資回報的目標，例如要跑贏通脹多少個百分點，然後定期作出檢視，而較波動的投資策略亦不適用。至於收費，他指出退休投資產品不涉及收取供款，理論上節省了行政費用，認為收費可以較同類產品偏低。他透露，為配合相關產品的推出，積金局稍後可能就強積金投資於房託基金等產品，放寬限制。

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