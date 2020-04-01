已踏入耄耋之年的的富豪「裘伯」，幾十年來靠炒賣投資物業，本來算得上富甲一方，可惜卻在晚年再行衰運，在過去近一年香港經濟下行之際，慘被攬炒，近月又要拋售物業套現，又要四出尋求物業抵押，非常運滯。

裘伯身家幾百億，被譽為殿堂級投資物業專家，近年雖已退居幕後，把業務交由四眼孻仔打理，但孻仔短時間急速擴張，涉足地產、金融、股票、餐飲及資訊科技等，又大講社會價值，奈何香港這片土壤，與富二代總過不去，縱使孻仔搞作多多，卻基本上無瓣掂。

華人社會，經濟發展到了某個階段，往往人人尋租，統統做收租佬。但從經濟學來說，收租是對整個經濟最沒有幫助的行業，只賺資產升值（asset inflation），不懂得保持穩健，一個巨浪就可以淹沒一切。

受到去年社會運動及今年疫情雙重打擊，香港資本市場颳起淡風，裘伯父子又不斷擴張，此刻頓顯手緊，不但要叫停某建築項目，又要出售半山物業套現近億，更需要把兩個位於港島東、估值達10億元的物業抵押，向中資財團尋求融資。

事實上，幾十年來裘伯飽經風霜，經歷過六十年代廣東信託銀行擠提；七十年代股災；八十年代中英聯合聲明、六四；九七金融風暴四個大浪，也能站穩住腳。最糟糕的經歷要數十五年前，欠債高達40億，幸好遇上減息周期，兼且又有自由行、量化寬鬆等利好香港資產的大趨勢，最終才否極泰來。

裘伯今次相信還要捱一段很長的時間，畢竟銀行總是落雨收遮，加上在這個嚴峻的環境，接班人能力成疑，似乎他也難以安心退休，要再等待晴天，才安心交棒。

大灣區國舅

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