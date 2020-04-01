對於旺角新填地街、上海街地皮以近16年新低呎價售出，萊坊執行董事林浩文指，地皮以「超低價」成交，完全低於預期，反映小型發展商十分擔心後市，尤其蚊型地皮發展風險大，邊際利潤低，而在疫情肆虐下，再加上經濟下行、失業率上升，買地條款的複雜性等因素，令發展商卻步及在出價上有大折讓，但他認為，這屬個別例子，若往後其他大型地皮低價成交或流標，即代表大部份發展商對後市有擔憂。

地盤細難發展

另他又估計，項目會以實用約300至450方呎單位為主，主攻上車客及小家庭客。由於地盤面積細，發展相對困難，加上周圍環境以樓景為主，估計總投資額約1.6至2億元，估計落成後每實呎售1萬元已可有合理利潤。

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