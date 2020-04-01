證監會及港交所發表聯合聲明指，因應政府就新冠肺炎實施新規例進一步減少社交接觸，兩家監管機構經諮詢港府後，了解到根據《公司條例》、主板及創業板上市規則舉行的股東週年大會，屬獲豁之列。根據香港或海外法規、主板或創業板上市規則，或收購合併及回購守則、依公司本身的組織章程及其它規則，須於指定時限舉行的股東特別大會，證監會及港交所認為，上市發行人事前應該考慮政府的規例，去確定舉行有關大會的舉辦時間。

基於證監會及港交所均非執行新規例的機構，因此強烈建議上市公司依據自己的情況，尋求法律意見，甚至考慮在可能的情況，暫停或延遲有關會議一段合理時間，直到規例指定的時間結束為止。兩個機構提醒上市公司，在決定是否召開股東特別大會時，要考慮到這是否法定或規則上要求的時限；有否適用於延期、豁免成其他可變項的要求；舉行會議的逼切性，及會否因延期而影響到上市公司甚至股東本身的利益。兩個機構亦鼓勵上市公司將會議延期，以尋求監察現行情況的方法，更好地確保及管理舉行實體會議的潛在健康風險，甚至尋求法規許可的手段，例如利用科技、鼓勵股東指示經紀，經中央結算投票，及在會前提交問題。

若上市公司落實舉行實體會議，管理層應該採取所有可行的防護措施，確保出席者安全，當中採取措施可包括：強制量度體溫、使用口罩、建立接觸距離，甚至不再提供餐飲或派發紀念品。在可行情況下，採取其他適合的手段，如管理出席者數目，例如同一時間採用多個會議室，並運用電訊設施連繫起來，及限制非股東數目。上市公司應盡快公佈，交代是否如期在指定時間舉行會議，並且解釋在指定時間召開會議的原因，同時交代舉行大會的安排及防備手段，亦建議向過戶處及交易所盡快就其舉行會議安排進行溝通。兩個機構會繼續密切監察情況，並隨時間演變發出更新的指引。