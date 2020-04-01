長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅再次出手增持長實，兩父子經一間由李嘉誠及李澤鉅各自擁有50% 權益之公司於3月26日及3月30日，以平均價每股39.0554元及40.1532元購入長實（1113）共188.8萬股。按平均價計，兩父子在26日及30日分別以4956.13萬元及2485.48萬元，增持涉資7441.6萬元。

在今次增持後，李嘉誠持有的長實權益由34.38%增至34.43%，李澤鉅持股則由34.45%增至34.50%。

在本月長實業績後，李嘉誠、李澤鉅父子已曾出手增持長實。據聯交所股權披露資料顯示，李嘉誠及李澤鉅於3月20日、23日、24日及25日，以平均價每股36.0731至38.4493元，增持1660.15萬股長實，涉資共6.2億元。增持後，李嘉誠持股由33.93%增至34.38%，李澤鉅持股則由34%增至34.45%

此外，另一間由李嘉誠及李澤鉅各自擁50%權益之公司，亦於3月20及23日以每股平均價48.0596元及46.4832元，增持長和（0001）共85萬股，涉資約4,030萬元。李嘉誠持有長和股份由30.11%增至30.13%；李澤鉅由30.18%增至30.2%。

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