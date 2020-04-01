左至右 企業及國際業務總監黃景怡 行政總裁古星輝 技術總裁鍾耀文 個人市場副總裁邱子恩

多間電訊商今晨起提供5G流動數據服務，和記電訊（0215）行政總裁古星輝透露，現時3香港已有「數以千計」5G客戶，用戶初期反應良好，部分5G手機型號賣斷市。問及一眾電訊商推出5G迎新優惠，會否重燃價格戰，古星輝認為，現時5G計劃淨月費金額較高，主要是針對高端客戶，認為優惠不會引發價格戰。古星輝又稱，無意取消4.5G無限上網計劃，用戶對此類計劃仍有需求。

3香港基本5G月費計劃用量只分為100GB及200GB，其他電訊商則提供最少8GB用量，古星輝解釋，5G數據計劃就仿如跑車，要用足夠用量才能發運完其優勢。

技術總監鍾耀文表示，會陸續升級現有基站至5G，首階段室外覆蓋包括灣仔、銅鑼灣、尖沙咀、旺角、深水圳、沙田及大埔；室內覆蓋則包括會展、置地公司旗下甲級商場、海之戀商場 OP Mall等長實集團旗下主要商場、機場及部分3Shops熱點等。

鍾耀文表示，年底前將5G網絡覆蓋至全港18區，另外會將現有光纖骨幹網絡提升至10Gbps，明年目標則是5G網絡全覆蓋。鍾耀文又稱，針對大埔、馬鞍山及赤柱等「禁區」，集團會在2.1GHz重整現有頻譜，以提供5G服務。

3香港今日推出Samsung Galaxy S20 系列 5G手機上台優惠，用戶可零機價購買128GB版本的S20，連同行政費，每月實繳656元，計劃包括100GB 的5G數據，其後任用 4.5G 數據，及娛樂增值服務，合約期為26 個月。

記者：李哲毅

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