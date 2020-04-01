據經絡按揭轉介數據顯示，今年3月現樓按揭宗數錄得5394宗，按月減少1931宗或26.4%，按年亦下跌310宗或5.4%；3月的樓花按揭宗數錄得886宗，按月增加91宗或11.4%，按年則上升309宗或53.6%。若以首季比較，今年首季現樓按揭宗數錄17773宗，較去年同期減少3222宗或15.3%；同期樓花按揭宗數則為2790宗，較去年同期輕微減少4宗或0.1%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，早前政府加推高成數按揭計畫，現樓按揭宗數漸見平穩，但受疫情及環球經濟的影響，有意入市的買家現持觀望態度為主，料未來仍有輕微下跌的趨勢；相反樓花雖然仍能保持不俗的成績，但早前政府推出的防疫措施影響市民「睇樓」意欲，因此樓花宗數短期不樂觀。他又指，近日金管局亦表示有16家銀行批逾7000宗支援措施申請，反映疫情對本港經濟的影響開始浮現，預計未來按揭需求轉弱。

現樓銀行市佔率方面，匯豐銀行於8個月後，以3宗之差重奪現樓冠軍位置，市佔率為20.9%；中銀香港（2388）則降至第二位，市佔率亦達到20.9%；而恒生銀行（0011）則保持季軍位置，市佔率達13%。渣打銀行及交通銀行分別連升兩位，以市佔率8.7%及4.2%分別排名第四及第五。然而，東亞銀行（0023）由2月的第四位跌至第七位，市佔率下跌3.2%至3.3%。

總括來說，四大銀行及中小型銀行市佔率的差距再度擴闊。據資料顯示，3月份四大銀行現樓市佔率按月增加1.3%至63.5%，而中小型銀行市佔率則佔36.5%。曹德明表示，各中小型銀行於上季重新爭取按揭業務，但今年開始各銀行的按揭計劃及按揭息率大致相同，客戶普遍選擇較大的銀行承造按揭，預料大小銀行的市佔率將會重返七三比例。

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