恒指跌517點 匯控跌9.5% 恒生亦跟跌3.9%（劉焌陶攝）

美股期貨午後急跌，拖累恒指表現，美期現跌逾3%，恒指午後曾挫最多655點或2.78%，跌穿23000點，低見22947點，收市跌517點或2.19%，報23085點，成交金額1249億元，較上日增加15.78%；國指跌189點或1.98%，報9404點。

走勢上，23000點失而復得，並續處於10天線(22910.2點)及20天線(23732.11點)之間。

多間英國銀行宣布根據英國監管機構要求取消派發股息、回購，一向賣點為收息的匯控（0005）曾跌最多9.85%，低見39.8元，是2009年3月23日39.3元後最低。收市仍跌9.51%，收報39.95元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低207點。同樣按監管要求停派息、回購的渣打（2888）亦曾急瀉8.1%，見39.7元，收市跌7.64%，報39.9元。

恒生銀行（0011）雖然有發言人指，現時沒有計劃更改派息政策，不過股價亦受拖累，跌3.92%，收報127.3元；相反，中銀香港（2388）升1.17%，收報21.7元，成為升幅最大的藍籌。

跌市僅6隻藍籌逆市升，煤氣（0003）升0.78%，收報12.88元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；其餘皆為近日轉強的本地地產股，新世界發展（0017）升0.48%，收報8.38元；長實集團（1113）升0.47%，收報42.65元；領展（0823）升0.23%，收報65.85元；新地（0016）升0.2%，收報102.4元。1隻藍籌無升跌，恒地（0012）平收29.55元。

澳門於中午公布3月博彩收入，按年下挫79.7%，今年首3個月，博彩收入304.86億元，按年下挫60%。數據拖累，賭股午後全數轉跌，新濠國際發展（0200）收報11.18元，跌0.53%；美高梅中國（2282）收報7.82元，跌1.39%；澳博控股（0880）收報6.47元，跌1.22%；永利澳門（1128）收報11.7元，跌0.68%；銀河娛樂（0027）收報40.5元，跌2.06%；金沙中國（1928）收報27.6元，跌2.82%。

涉股東配股的股份方面，李寧（2331）收報21.55元，跌4.86%；藥明生物（2269）則升4.9%，報105.5元。

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