匯控（0005）歷史性不派息，市場上有投資者指匯控在除淨後才反口不派息，做法是否有問題；熟悉上市公司派息運作的卓佳商務部董事總經理鍾絳虹指出，「除淨」本身是市場運作一部分，是投資者將股份「在除淨日後不能收取上期股息」納有考慮後對股價的評估，只能算是影響股價的其中一項因素，亦不涉上市公司本身操作，因此無法追究。

一般而言，上市公司宣布派發股息後會訂定一個日期，稱為「除淨日」，只有在除淨日前記錄在股東名冊上的股東才能收取股息，由於當日開始買入股份已不能收取股息，投資者在衡量股份價格時，會將股價扣除股息，倘若無其他因素影響，股價會因此下跌，這個操作稱為「除淨」。

鍾絳虹解釋，除淨只是影響股價的眾多因素之一，實際上亦經常出現股份除淨日股價上升的情況，反映投資者難以要求匯控取消之前除淨的影響。至於匯控宣布派息後反口是否違規，則可能要視乎其公司章程有否相關限制。

鍾絳虹本人亦是匯控「fans」，她坦言2000年初時社會普遍視「買匯控好過買樓」，獲當時上司推薦下視為重點長線投資，買入平均價過百元，但在2008年匯控「世紀供股」她後已沒有再買入，惟目前仍是她投資組合中佔比最大的股份，因此當公司取消派息時，她也感到有點「戚戚然」。

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