無法可收息的一對手（網上圖片）

匯控不派息，股東淚兩行。不派息的匯控股價更曾跌穿40元水平，現在還在這關口掙扎。尤記得2月起匯控股價下挫，有連登網民於上月已集體二次創作Beyond名曲《真的愛你》，揶揄股價，沒料到今日匯控宣布不派息，令該改歌更為「應境」，再在網上炒熱，尤其是首句「無法可收息的一對手，匯豐股價永遠在背後」，簡直令一眾打算搏收息的股民見之傷心，聞之流淚。

除了《真的愛你》，連登網民繼續發揮創意，把鄭融的《紅綠燈》二創：「明明匯豐轉眼變成利豐，無息相當勇敢，怎可變成10蚊」。

匯控會否跌到10蚊還要拭目以待，但正如青姐胡孟青所言，以前「息即是升」，現在「息即是空」。各位股東，阿彌陀佛。

《真的愛你》二創

無法可收息的一對手，匯豐股價永遠在背後

縱使青姐始終關注，不懂分析太內疚

沉醉於低吸她不讚賞，理想的價永遠地折讓

決心衝開心中掙扎，今天All in報答

即使股價插痛我的心，很想看到你我仍然未退場

是你多麼高息的匯豐，教我堅毅望著錢路

始終有派息，不必放棄

無法可收息的一對手，匯豐股價永遠在背後

縱使青姐始終關注，不懂分析太內疚

沉醉於Call Put她不讚賞，槓桿操作永遠在退步

決心Long Short之中掙扎，本金不可報答

Strong Hold暴跌跌到好鬼甘，一生積蓄無言地送贈

是妳多麼驚青的目光，叫我沽盡勿望前路

請准我說聲，真的放棄

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