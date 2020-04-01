匯控（0005）宣布今年不會派發任何股息，對於會否在2021年增加派息補償今年不派的股息，財務總監邵偉信表示，不能夠承諾會補回暫停派發的股息，他們會優先考慮銀行的持續、穩定性和新冠肺炎對資本帶來的影響。他們明白股息的重要性，會在可行下盡快派息。

對於PRA會否有機會改變決定容許在今年稍後派息，邵偉信表示，該行會持續與監管機構討論資本、股息等，預期他們下次會在10月再作溝通。邵偉信又指，暫停股息可為核心一級資本充足率（CET1）提升1個百分點，該行沒有在市場進行股本集資的計劃。

行政總裁祈耀年表示，目前已暫停在2月宣布的削減成本計劃，以支持僱員面對目前不明朗環境，在明白疫情帶來的影響後才會再作決定。問及如何說服股東繼續持股，祈耀年指該行資產負債表仍然強勁，首季業務表現強靭。他認為該行策略定位強勁，該行長遠有能力派息，對股東會有引吸力。

杜嘉祺指監管當局要求銀行不派息，表明會運用他們的監管權力，因此需要採取暫停派息。他指這是艱難的決定，對股東和客戶感到遺憾。

記者：歐陽偉昉

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