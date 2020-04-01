匯控（0005）歷史性不派息，獨立股評人胡孟青（青姐）表示並不意外，而失去高息吸引力的匯控，投資者只能將目光放回公司基本面，然而青姐直言，匯控近年受國際監管制肘、自身失去增長動力，復遭目前大環境衝擊，現在連最大賣點的派息也失去，「兩年內其股本回報率（ROE）難以重上雙位數」，因此在投資角度下，「外面森林有更多好樹木」。

「而且疫情好轉後，大家首先會出街買嘢、食飯、旅遊，這些板塊都會比匯控先好起來」。不過胡孟青也直言，比起歐美同行，匯控「已經算好」，更何況當前形勢，匯控既要保就業，又要講社會責任，那麼就只有在股東利益上作取捨。

不派息的匯控半日跌8%，即市更一度跌穿40元，胡孟青認為還未到低位，但投資者該走該留，「揸一兩手，或者早期買落，賺息都已回夠本的，那就當今年被凍薪吧；但如果你自比投資界玄彬，一定要把匯控當成股壇孫藝珍，不介意愛的迫降，就要有愛得深跌得甘的覺悟」。但拋開「個人感情」的話，留意匯控走勢，短期低買高賣，「以沽為目標」，那大戶短炒匯控也未嘗不可。

但無論如何，她直言目前市況是生還者遊戲，匯控不派息對投資者而言是當頭棒喝，是很好的一堂教材，證明在新時代新經濟之下，傳統「搏收息」心態已非王道，投資者已不應單憑派息高低去作為入市唯一準則。

胡孟青表示，現時已沒持有匯控。雖然從投資角度她多番強調匯控已今非昔比，但亦相信情況一旦好轉，匯控便會恢復派息，「始終有頭髮邊個想做癩痢？」

記者：陳子凌

相關報道：

【零息大象】恒生：現時沒計劃改變派息政策

【股份異動】收息神器失靈 匯控失守40元 曾創逾11年新低

【抗疫新階段】匯控、渣打取消派息、回購 今年不派息