香港中旅（0308）去年少賺44%至3.87億元，不派末期息，每年合計派發3港仙股息。集團總經理兼執行董事蔣洪於電話會議指出，受疫情影響，1月25日起內地的境內景區及度假村開始停業，3月已陸續開業，而信德中旅及香港中汽至今繼續停業，集團已根據現金流作壓力測試，相信今年現金流沒有很大問題，對內會節省成本應對情況，未有大規模裁員計劃。

香港中旅財務總監陳浩指出，旗下於香港的酒店亦疫情受影響，酒店主要由商務客為主，入住率由以往的9成，降至現時約6成，暫無計劃裁員，薪酬就會按疫情情況再作考慮。蔣洪表示，相信疫情過後需要一定時間回復，由於現時疫情在國外快速蔓延，預計業務上半年難以恢復，不過市場對消費旅遊仍有剛性需求，因此集團會為疫情後做好準備。

東京奧運會將會延遲一年舉辦賽事，蔣洪指出，香港中旅社是東京奧運的票務代理，現時仍未掌握奧運延期後的票務安排，不過集團近期將會完成剝離旅行社業務予母公司，因為對上市公司不會構成負面影響。

集團上月初宣布與信德（0242）作業務重組，將會結合渡輪及客運巴士業務，在珠三角地區提供跨境運輸服務，轉型成為全新的運輸平台。蔣洪表示，重組可為集團帶來更大機遇，看好雙方的長期合作。

記者：蕭嘉聰