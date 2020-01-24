美股向下，港股今早跟隨低開237點或1.01%，雖然今早財新PMI重回盛衰分界線，以及昨晚央視指總理李克強提出刺激經濟措施之下，帶動A股上升，但恒指受到匯控（0005）今年不派息、不回購的消息所拖累，恒指最多曾挫311點，半日跌218點或0.92%，報23385點，成交金額672億元；國指跌27點或0.29%，報9567點。

匯控、渣打（2888）宣布取消派息、回購，而今年亦不會派息，匯控跌8.83%，收報40.25元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低192點，匯控曾跌最多9.85%低見39.8元，見逾11年新低。渣打亦跌5.09%，報41元。

28隻藍籌下跌，20隻上升，其中，中銀香港（2388）升3.03%，收報22.1元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.57%，收報70.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點。

央視報道，李克強於國務院常務會議確定，增加中小銀行再貸款再貼現額度1萬億元，進一步實施對中小銀行定向降準。內銀股個別發展，工行（1398）跌1.13%，收報5.25元；建行（0939）跌0.32%，收報6.32元；交行（3328）跌0.63%，收報4.72元；中行（3988）升0.67%，收報2.99元。

藥明生物（2269）公布，股東WuXi BiologicsHoldings擬以每股96.80元的配售4800萬股股份，配售價較上日收市價100.50元折讓約3.68%，股份佔已發行股本約3.7%，WuXi Biologics Holdings持股量將減少至約31.74%。股價今早低開後，最多曾跌1.3%，半日收市報105.2元，升4.67%。

外電報道，非凡中國（8032）擬以每股21.52元，配售7000萬股李寧（2331）股份，籌資15.1億元。非凡中國收報0.46元，升6.9%。李寧收報21.9元，跌3.3%。

恒大（3333）宣布減債等三年戰略，刺激股價向上，收報13.62元，升5.91%。其他非藍籌內房方面，合景泰富（1813）收報11.26元，升2.18%；綠城中國（3900）收報7.36元，升4.4%。

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