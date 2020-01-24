恒指跟隨美股低開237點或1.01%，報23365點，成交金額98億元；國指今早低開119點或1.25%，報9474點。

匯控（0005）、渣打（2888）宣布取消派息、回購，而今年亦不會派息。匯控開市跌7.13%，報41元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低155點，渣打開市報40.6元，跌6.01%。

蒙牛（2319）升5.57%，報28.45元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升3.92%，報72.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻95點。

小米（1810）公布去年業績，收入約2058.39億元人民幣，按年升17.7%；純利約100.44億元人民幣，按年少賺25.89%。開市報10.38元，跌0.57%。

中國恒大（3333）公布去年業績，股東應佔利潤為172.8億元人民幣，按年跌54%；集團核心業務利潤為408.2億元人民幣，核心業務利潤率為8.5%。開市報13.08元，升1.7%。

藥明生物（2269）公布，股東WuXi BiologicsHoldings擬以每股96.80元的配售4800萬股股份，配售價較上日收市價100.50元折讓約3.68%，股份佔已發行股本約3.7%，WuXi Biologics Holdings持股量將減少至約31.74%。開市報100元，跌0.4%。

外電報道，非凡中國（8032）擬以每股21.52元，配售7000萬股李寧（2331）股份，籌資15.1億元。非凡中國開市報0.43元，無升跌。李寧開市報21.8元，跌3.7%。

佳兆業（1638）公布去年業績，股東應佔年度溢利錄45.94億元人民幣，按年增67.05%。開市報2.95元，升2.7%。

謝瑞麟（0417）再發盈警，預計集團截至今年3月底止年度將錄得淨虧損至少約8000萬元，上個財年則錄得5400萬元純利，主要歸因於自去年7月起一直下跌的營業額。開市報0.9元，無升跌。

網龍（0777）公布，截至去年12月底止全年業績，純利8.07億元人民幣，按年增長47.96%。開市報18.5元，跌1.06%。

長汽（2333）公布去年業績，期內純利44.97億元人民幣，按年跌13.67%。未有表明會否派末期息。開市報4.96元，跌0.2%。

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