美股三大指數向下，港股ADR跌130點或0.56%，報23472點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.1%，折合報380.59元；匯控（0005）跌1.63%，折合報43.43元；建行（0939）跌1.01%，折合報6.28元。

今日焦點股份可留意：

匯控（0005）、渣打（2888）宣布取消派息、回購，而今年亦不會派息。股價表現料受壓。

小米（1810）公布去年業績，收入約2058.39億元人民幣，按年升17.7%；純利約100.44億元人民幣，按年少賺25.89%。

中國恒大（3333）公布去年業績，股東應佔利潤為172.8億元人民幣，按年跌54%；集團核心業務利潤為408.2億元人民幣，核心業務利潤率為8.5%。

藥明生物（2269）公布，股東WuXi BiologicsHoldings擬以每股96.80元的配售4800萬股股份，配售價較上日收市價100.50元折讓約3.68%，股份佔已發行股本約3.7%，WuXi Biologics Holdings持股量將減少至約31.74%。

外電報道，非凡中國（8032）擬以每股21.52元，配售7000萬股李寧（2331）股份，籌資15.1億元。

佳兆業（1638）公布去年業績，股東應佔年度溢利錄45.94億元人民幣，按年增67.05%。

謝瑞麟（0417）再發盈警，預計集團截至今年3月底止年度將錄得淨虧損至少約8000萬元，上個財年則錄得5400萬元純利，主要歸因於自去年7月起一直下跌的營業額。

網龍（0777）公布，截至去年12月底止全年業績，純利8.07億元人民幣，按年增長47.96%。

長汽（2333）公布去年業績，期內純利44.97億元人民幣，按年跌13.67%。未有表明會否派末期息。

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