昨傳出市場預計英國監管機構將跟隨歐洲要求銀行暫停派息，今早，匯控（0005）、渣打（2888）宣布取消派息、回購，而今年亦不會派息。而明年派發的2020年末期股息，渣打指將考慮到集團全年的財務表現以及當時的中期前景。

匯控公告指，接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求取消派發2019年第四次股息。

匯控指，董事會明白新型冠狀病毒疫情對當前環球經濟所造成的嚴重影響和潛在打擊，以及匯豐在協助客戶渡過這場危機並保留資源以備於復蘇時用作投資所擔當的重要角色。匯豐擁有龐大的資本、雄厚的資金和充裕的流動性，但當前局勢極不明朗，難以評估疫症的持續期及影響。董事會討論後，決定取消原定於4月14日派發的第四次股息每股普通股0.21美元。並就取消派息對股東（包括香港、英國及世界各地的個人股東）所造成的影響，表示遺憾。

匯控同時亦決定，在2020年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。但指出，於更充分了解疫情的全面影響，以及環球經濟未來幾年的前景較為明朗之後，會重新檢討2020年的普通股股息政策及支付安排。

匯控亦提到28日公布的首季業績仍然穩健，且信貸業務至今表現良好，但受疫情、利率、市場水平及前瞻性經濟前景的影響，預期制訂保險產品業務的列賬基準收入，及環球銀行及資本市場業務的信貸及資金估值調整將會受到影響，而預期信貸損失亦將會增加。

渣打方面，亦宣布撤回早前派發2019年末期息20美分的建議，並暫停2020年2月28日宣布的股份回購計劃。此外，在2020年不會派發普通股的中期股息。關於2020年末期股息的建議，將考慮到集團全年的財務表現以及當時的中期前景。

渣打指，董事會完全認同股息對集團擁有人的重要性。但是，於此時暫停股東分配股息將使集團能夠為個人、企業和經營所在的社區提供最大程度的支持，同時保持強大的資本比率並為長遠業務作出投資。

渣打強調，集團的資本充足、槓桿率低，且對承受虧損的能力高。其資本和流動性指標仍遠高於監管門檻。今天宣布的決定本集團的任何其他金融工具無關。

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