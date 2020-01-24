全球新冠病毒病例超過82萬，美國紐約州確診病例數超過中國湖北，另一方面，美國3月消費者信心指數跌至2017年以來最低；總統特朗普表示未來兩周美國將「非常艱難」。美股道指低開119點後，最多曾挫475點，收市仍跌超過400點。道指第一季下跌23%，見1987年以來最大季度跌幅。首季度，30隻成份股只有微軟1隻上升，升幅0.01%，而波音暴跌54%，雪佛龍和埃克森美孚都下跌至少39%。

道瓊斯工業平均指數收跌410點，跌幅1.84%，報21917點。標普500指數收跌42點，跌幅1.61%，報2584點。納斯達克綜合指數收跌74點，或0.96%，報7700點。

家得寶跌4.79%，報186.71美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低63點，而Caterpillar，升3.88%，報116.04元，貢獻道指29點。

科技股方面，蘋果收市報254.29元，跌0.2%，谷歌母公司Alphabet收市報1161.95元，升1.36%，亞馬遜收市報1949.72元，跌0.72%，Facebook收市報166.8元，升0.51%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.65%，報320點。德國DAX指數收漲1.23%，報9935點；法國CAC 40指數漲0.41%，報4396點；英國富時100指數收漲1.95%，報5671點。