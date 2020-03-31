《Sapiens: A Brief History of Humankind》作者Yuval Noah Harari早前在《金融時報》撰文，直指今次瘟疫令人類要作抉擇，足以左右未來，第一個是「極權監察」與「市民自強」，是指市民要靠自己做好衛生，一旦掉以輕心，極權總有千萬個理由去監視市民私隱，托辭一切為防疫故。有危自有機，除了股市或可撿到便宜貨外，對極權政府亦是絕佳機會。

暫時中共在私隱方面未見動作，但在口罩外交則絕對積極。由武漢肺炎輸出國，藉輿論搖身一變成康復者，極力扶持處於水深火熱的各國。中國向伊朗、伊拉克、意大利等地派出專家，其中受惠的塞爾維亞更幾乎向中國俯首稱臣，反譏歐盟不團結，不理會潛在成員國，從此中國從歐盟拉攏得一盟友。至於日本前年與中國破冰，於武漢爆發疫情時豐川市已率先向中國捐贈口罩，自民黨亦撥款捐贈，自民黨幹事長二階俊博更形容中國為鄰居，兩國要互相協助；同期中國亦停播抗日神劇示好，明顯與日本漸趨親密。疫情過後，中國與這些受惠國之間的經濟版圖有何變化，值得留意。

在危難中擴張勢力，中共早在八年抗日戰爭裏已示範過一次，直到逐步取代中華民國，到今日又在國際舞台重演，世衛已是樣板。台灣於今次防疫做得幾乎是全球最好，其外交部直斥世衛未有將台灣經驗納入官方網站，與各國分享。現時全球主調是各國通力合作，而中共則暗中將台灣排斥到世界邊緣，輸出病毒後又妨礙全球抗疫，只許自己取得公關光環，政治比人命重要。Yuval Noah Harari文中提及第二個抉擇，便是「全球合作」與「民族主義」，憂心各國或因民族主義而不互通報消息，對人類整體無益，如今從中共手影亦見端倪。

今日全球經濟幾乎陷入停頓，股市崩塌，多少基層手停口停。前事不忘，應該記得的是病毒從何而來，值得警惕的是哪個政府想乘虛而入。今次人類危機，一言蔽之，還是中國的政治問題。若然疫情是上帝對人類能否無私奉獻的考驗，中共則是用來測試人類有否明辨是非的智慧。

賈文清

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