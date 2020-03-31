香港今年2月零售銷售按年大跌44%，計及農曆新年因素，首兩個月合計仍跌31.8%。香港零售管理協會主席謝邱安儀於電話會議指出，傾談租務方面情況依然不理想，雖然有個別地產商提出減租三至五成，或者寬免一半租金，但只是「擠牙膏咁擠」，只只有少數業主提及4月減免措施，令零售商無法放心營運生意，更沒有任何業主提到五至六月情況，再次呼籲業主與零售商共渡時艱。

她指出，現時減租深度及闊度十分不足，如果業主減租一至五成，但一些重災區零售商生意大跌近八成，零售商難以經營下去，會員均反映「好想走得就走」，但礙於租約未完而不能結業。如果租金壓力持續，零售商或有機會要結業，亦會令失業率上升。除此之外，協會訪問共有2000間店鋪的零售商，當中有六成考慮3月暫時關門停業，因「人工同燈油火蠟都蝕唔起」，相信4月會陸續有來。

謝邱安儀表示，雖然3月市民有增加出外次數，但受疫情影響，社會氣氛差令消費意欲低，加上3月底因第二波疫情來襲，氣氛非常蕭條，政府亦呼籲市民留在家中及實施限聚令，市民減少消費，零售會員對於4月市道持悲觀看法。

她預計，3、4月與2月的跌幅相若，將介乎三至四成，如果疫情受控，5月或有好轉，但由於基數較高，仍會錄得近乎2月的跌幅，維持今年上半年零售額按年跌三至五成的預測不變。

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