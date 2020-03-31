農業銀行（1288）去年淨息差下降0.16個百分點，為四大行中下跌最大。農行副行長張克秋表示去年息差水平仍是在合理區間，去年LPR持續下降是全行面對的問題，去年該行貸款收益率逐步下降，同時存款的付息成本上升0.2個百分點至1.59厘，令淨息差下降了0.16百分點，不過在今年首季經整後成本已經企穩。

對於今年，張克秋指息差很大機會出現行業性的下行，LPR下降引導貸款利率下降，全年量寬流動性充裕，雖然資產收益率下跌，但銀行負債成本亦會下行。至於今年銀行需按監管要求，將現有貸款轉換到以LPR作定價，張克秋指出，監管要求轉換的利率水平在今年需保持不變，因此LPR轉換的影響對息差可控。

農行在2018年完成A股配股，去年亦完成一級資本永續債，亦有發行優先股補充資本，雖然該行持續「補血」，不過農行資本充足水平未有大幅提升，核心一級資本充足率去年跌0.42個百分點至11.13%。

行長張青松指出，農行作為國有大行，需要負責推動實體經濟投資貸款，去年實體經濟投放2萬億元，不少是重資產，「資本消耗是不可免」，未來資本補充希望以內源，即盈利增長為主，輔以向外補充資本。該行已改善資本運用效率，個人貸款和地方債佔用資本較少，去年佔整體貸款比率已分別增加了1個和4個百分點。張青松認為，農行資產增長並帶來現金流，可有助該行利潤穩定增長。

新冠肺炎影響首季中國企業，張青松指去年資產質素有改善的趨勢，今年疫情發生後，已進行貸款排查，經量化分析後認為疫情對該行的影響暫時可控，有信心保持穩定。

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