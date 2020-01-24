因應新冠肺炎疫情不斷擴散，證監會今日公布一份「常見問題」中顯示，持牌人通過發牌後規管考試的原定最後期限，現時將會順延3個月，持牌人毋須提交申請。例如，若持牌人需要於今年4月30日或之前通過考試，現時最後期限將自動順延至今年7月31日。額外持續培訓時數方面，期限同樣獲順延3個月，毋須申請。此外，若持牌人無法於今年年底前完成年度培訓時數，亦獲准將時數轉移至下一年。

有公司問及已安排員工居家工作，或於海外辦事處辦公，是否仍可進行受規管活動業務。證監會指出，在家及海外辦事處均非獲《證券及期貨條例》批准的備存記錄及文件處所，但鑒於當下情況，公司須應確保員工進行的活動可記錄在有關系統中，在切實可行情況下，盡快將紀錄送抵獲批准的紀錄存放處所。

海外人士服務港客是否仍需要取得臨時牌照方面，證監會表示，即使不會到港執行工作，若海外人士有意服務香港客戶，仍應考慮取得牌照，鑒於當下情況，將以務實態度考慮發牌事宜。此外，若公司在本港交易部門受疫情影響而關閉，希望藉未獲證監發牌的海外聯署公司進行業務，則需要通知證監會，以尋求該會及海外當局批准以進行離岸交易。

證監會於文件中列出4類肺炎疫情影響公司運營的情況，持牌公司需就此通知證監會。其中包括公司有員工確診，以致可能會對其營運構成影響；因員工確診或政府封關，而關閉本地或海外辦事處，進而對公司營運或進行受規管活動有影響；資源架構有變，如進行分隔工作安排，調派員工至海外辦事處工作；以及觸發持牌法團的業務延續計劃。

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