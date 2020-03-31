由本港眼科醫生林順潮創辦的希瑪眼科（3309），去年純利4143.5萬元，按年減少2.67%，收入則增34.2%至5.8億元，派末期息0.02元，與去年持平。

分地區看，香港業務收入按年增增30.7%至2.85億元；內地收入增37.8%至2.91億元，內地收入增主因深圳及北京眼科醫院的收益增長強勁。另外，雖然去年香港及內地手術量均有逾40%增幅，但平均手術費有逾4%跌幅。

希瑪主席林順潮解釋，去年純利減少，因期內收購昆明1間眼科醫院，及上海1間眼科醫院和3間診所，前期營運產生虧損所致，隨著營運持續，利潤將有所提升。至於平均手術費減少，由於香港多了新醫生會診，其手術費會略低；此外較平均手術費低的「微笑行動」手術較多所致。

林順潮又稱，新冠肺炎疫情下，內地及香港業務難免受影響，但內地隨著疫情漸受控，病人開始陸續回流。他又指，今年於深圳、珠海、廣州等開設新醫院安排暫時不會改變，另外公司亦已獲深圳衛健委批准，將於今年5月可展開網上診斷服務。

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