小米（1810）公布去年末季及全年業績，去年末季收入約564.70億元（人民幣，下同），按年升27.1%；經營利潤則約26.97億元，按年跌16.1%；利潤約24.36億元，按年跌28.1%。全年收入約2058.39億元，按年升17.7%；純利約100.44億元，按年少賺25.89%。

2019年，小米智能手機部分的收入1,221億元，按年增長7.3%，全年智能手機銷量達到1.246億部。去年末季第四季度，智能手機部分的收入308億元，按年增長22.8%，單季手機銷量3260萬部，按年增長30.5%。

去年IoT與生活消費產品部分收入為621億元，按年增加41.7%；互聯網服務收入達到198億元，按年增長24.4%。去年末季IoT與生活消費產品部分收入為195億元，按年增加30.5%；互聯網服務收入57億元，按年增長41.1%。

截至去年底，小米共投資超過290家公司，總賬面價值約300億元。

新冠肺炎疫情影響方面，小米指，2月和3月遇到暫時性的生產中斷，但目前生產大部分已恢復，產能已回升到正常水準的80%到90%。海外市場方面，鑒於目前疫情在很多國家和地區蔓延，可能造成需求遞延。目前正在密切關注和評估中，海外需求將受到一定影響，尤其是在第二季，但相信影響總體可控。

記者：李哲毅

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