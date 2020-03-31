金管局公布，2月按揭數據，其中2月份新申請貸款個案較1月份按月減少6.4%，至8,536宗。

2月份新批出的按揭貸款額較1月份減少5%，至237億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少2.1%，至45億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少1.9%，至144億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少15.5%，至48億港元。

2月份新取用按揭貸款額較1月份減少20.2%，至187億港元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的80.2%上升至2月份的87.1%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由1月份的16.7%下降至2月份的10.2%。

2月底未償還按揭貸款總額按月增加0.4%，至14,524億港元。

按揭貸款拖欠比率輕微上升至0.03%，經重組貸款比率則維持於接近0%。

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