本月中曾預告股市將迎來反彈的摩根士丹利，今日再發表報告，指目前為熊市第二階段的反彈浪，未來會迎接第三階段，即再下試低位。

摩根士丹利投資管理董事總經理兼高級投資組合經理Andrew Slimmon指出，一般而言熊市會有三個階段，第一是恐慌性拋售（the panic moved down），然後是壓抑後的反彈（relief rally），最後再下試第一階段的低位（the retest）。

他認為，股市現時反映的只屬短暫衰退。一般而言，經濟衰退平均持續1年，平均虧損約為45%，以此計算，標普500指數或要大跌至1900點，相當於3月23日2200的低點再挫15%。但從現時走勢來看，他傾向相信股市反映的是短期衰退，而非一般性的經濟衰退。

他認為熊市將會進入第三階段，即再下試低位，企業下調盈利指引可能會是一個觸發點。但他相信今次熊市的第三階段，不會跌到第一階段的低位。他認為恐慌指數已率先在3月16日的86點見頂，標普500指數已在3月23日見底，現時標指的股息率是美國10年期國債的3倍，會持續吸引投資者重新買入，他相信標指在年底會重返3000點。

記者：廖毅然

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