謝瑞麟（0417）繼去年10月之後，再於今日發盈警。集團指，根據最近期截至今年2月底止11個月的資料，預計集團截至今年3月底止年度將錄得淨虧損至少約8000萬元，上個財年則錄得5400萬元純利，主要歸因於自去年7月起一直下跌的營業額。

另外，集團稱，今年1月起，新冠肺炎病毒肆虐，並重創零售業，令本來已受社會動盪及中美貿易摩擦升溫影響而疲弱的中港兩地經濟雪上加霜。集團透露，上月作為零售業傳統旺季的月份，錄得回顧期內最疲弱的整體銷售，按年下跌約88%。

為減輕本地社會動盪及病毒全球爆發所帶來的經濟影響，集團實施多項節流措施，並採取積極的營運策略，繼續與業主商討豁免租金或減租，同時將精簡業務運營以降低成本支出，亦正重整零售網絡（包括關店）使盈利貢獻達到可持續水平。集團認為，已為應對當前不利環境做好準備。

記者：葉子晴

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