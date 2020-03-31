中國恒大（3333）公布去年業績，股東應佔利潤為172.8億元(人民幣．下同)，按年跌54%；每股基本盈利1.315元，末期息每股0.653元。期內，集團核心業務利潤為408.2億元，核心業務利潤率為8.5%。

截至去年底，集團營業額錄4775.6億元，同比漲2%，其中物業發展收入4645.7億元，升近3%，增長主要由於年內的交樓面積比2018年增加7.2%，交樓物業的平均銷售價格比2018年下降了4.3%。物業管理收入達43.8億元，按年升7.6%，主要由於集團於年內提供管理服務的面積增加。投資物業收入達13.6億元，增長15.3%，主因是集團投資物業的出租面積增加，租金收入相應增加。

去年集團毛利1329億元，毛利率為27.8%；累計合約銷售金額按年升9%至6010.6億元，銷售面積升近12%至5846.3萬平方米，每平方米均價近10281元。

去年集團共計購得土地儲備153幅，新購土地儲備建築面積6703萬平方米，平均成本每平方米2101元。截至去年底，集團總土地儲備項目876個，分布於中國237個城市，總規劃建築面積2.93億平方米，土地儲備原值為5273億元，土地儲備平均成本每平方米1800元。

集團指，2020年總可售貨量預計約1.32億平方米，全年合約銷售目標為6500億元。今年1至3月共實現未經審核合約銷售1465億元。