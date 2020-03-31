金管局公布，2月份認可機構的存款總額微跌0.1%，其中港元存款下跌0.5%(337.24億元)，外幣存款總額則上升0.3%(211.86億元)。

佔外幣存款總額逾75%的美元存款，則下跌0.5%(241.3億元)，而香港人民幣存款上升4.3%，於2月底為6,387億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於2月份為4,810億元人民幣，而1月份的數字為4,047億元人民幣。

貸款與墊款總額上升0.5%，其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月增加0.9%，在香港境外使用的貸款則下跌0.3%。由於港元存款下跌而港元貸款沒有明顯變動，港元貸存比率由1月底的89.4%，微升至2月底的89.9%。

M2及M3方面，按月同告下跌0.5%，與去年同期比較則分別上升1.9%及1.8%。2月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1較1月底上升1.3%，與去年同期比較則上升0.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於2月份同告微升0.1%，與去年同期比較則分別上升2.3%及2.2%。

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