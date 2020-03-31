華僑永亨銀行經濟師李若凡發表報告指，今年至目前為止，港元已跑贏大部分外匯貨幣，並正朝着聯繫匯率制度目標邁進，主要由於季結下櫥窗粉飾活動的實際需求，因總餘額低企和全球美元流動性緊縮，港元流動性亦趨緊。目前1個月港元拆息已從本月12日的1.07厘，攀升至2.05厘，認為市場參與者亦需爭取額外的港元流動性以換取美元。

她指出，其次是套利交易以港元賣出收益率較低的美元，自去年以來，美聯儲減息令倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）降至香港銀行同業拆息（HIBOR）以下，當中產生的收益率差異推動套利交易活動。她又認為，近日LIBOR與HIBOR同時快速反彈，是由於流動資金池較小，因此1個月HIBOR和1個月LIBOR之間的差距，於上周四（26日）擴大至107.5基點，為1999年以來的最高水平。

第三是由於股市互聯互通下有大量股票流入。她解釋，H股估值吸引很多中國內地的資金流入香港，反過來為港元提供一些支持，近期股市暴跌，恒生AH股溢價指數於本月19日升至134.68高水平，因此截至昨日，南向股票已連續26日錄得淨流入，推動本月迄今的資金淨流入量創歷史新高，達1341億元；相反本月北向股票則錄得淨流出694億元人民幣。

她估計，中長期來看，由於聯繫匯率制度，相信HIBOR將追上聯邦基金目標利率，與2008年和2009年期間發生的情況相似，即美元兌港元預期將經常達到7.75強方水平，並觸發金管局的直接介入及壓低HIBOR。

記者：溫藹紅

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