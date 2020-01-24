恒指表現反覆，早市高開438點後，升至452點見全日頂，內地3月PMI數據雖勝預期但官方指不能判斷經濟已完全恢復正常，恒指升幅回落至最少升62點，臨近尾市升幅擴大，收市升428點或1.85%，報23603點，成交金額1133億元，較上日增加4.99%；國指升192點或2.05%，報9594點。

走勢上，恒指早前跌至21139點低位後反彈，持續收復22000點及23000點關，不過，近五個交易日於23000至23800點之間整固，此範圍亦碰巧位於10天線(22830.8點)及20天線(23888.93點)之間，另外，亦沿著反彈至今形成的上升通道運行。

藍籌股47隻上升，3隻下跌。中石油（0857）升8.4%，收報2.84元，是升幅最大的藍籌，並升穿20天線，友邦（1299）升2.93%，收報70.15元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻69點。

兩隻藥股領跌，石藥（1093）跌4.32%，收報15.52元，是跌幅最大的藍籌，中生製藥（1177）亦跌4.31%，收報10.22元。匯控（0005）跌0.79%，收報44.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

英國《金融時報》引述消息人士報導，英國主要銀行預計英國監管機構將跟隨歐洲，在未來數日宣布要求銀行暫停派息。消息指匯控（0005）高層在上周末討論是否保留股息，但目前決定等待監管當局公布。匯控跌0.79%，收報44.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。

內地PMI回升，貿易、內銀、濠賭造好。貿易股方面，萬洲（0288）升2.98%，收報7.25元；申洲國際（2313）升0.8%，收報82.4元；創科實業（0669）升2.86%，收報50.3元；瑞聲（2018）升2.81%，收報40.2元；舜宇（2382）升2.45%，收報104.4元。

內銀股方面，工行（1398）升1.72%，收報5.31元；建行（0939）升1.6%，收報6.34元；交行（3328）升2.37%，收報4.75元；中行（3988）升2.41%，收報2.97元。

濠賭股方面，金沙中國（1928）升1.43%，收報28.4元；銀娛（0027）升1.85%，收報41.35元。

本地地產股方面，推「限聚令」後，市場分析料賣樓受影響，不過本地地產股走勢見卻突破，新地（0016）升3.23%，收報102.2元，見近8日高兼升穿20天線；同樣升穿20天線的亦包括長實集團（1113）升4.3%，收報42.45元，亦創近11日高；新世界發展（0017）升2.33%，收報8.34元，高位亦見9日高；而信置（0083）更是當中最佳，升7.42%，收報9.84元，大陽燭大成交升穿20天線。而走勢較落後的是恒地（0012）升2.6%，收報29.55元，只是企於10天線之上。

第一季，恒指累跌16.27%，或4586點，表現最差的是瑞聲（2018）累跌40.8%，其後為聯通（0762）及中海油（0883），分別累跌39.1%及37.2%。而逆市上升的只有兩隻，分別是恒安（1044）及騰訊（0700），分別升5.1%1.2%。

國指方面，累跌14.09%或1573點，表現最差的是國藥控股（1099）累跌38.7%，其後為中海油及中國太平（0966），累跌37%及34.2%。只有6隻逆市升，表現最佳的同是恒安，其後兩隻為比亞迪（1211）及龍湖（0960），累升4.2%及3.4%。

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