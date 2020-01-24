道富黃金策略師徐志傑（圖）預料，金價有機會在今明兩年挑戰1900美元的歷史高位。

道富集團宣布，旗下SPDR金ETF（2840）的每手買賣單位將由10股改為5股，於4月24日生效。調低每手買賣單位數目將使ETF最低投資價格門檻減半，以今日收市價1180元計算，若改為5股一手，每手入場費為5900元。

道富環球投資管理SPDR交易所買賣基金亞太區銷售主管Meaghan Victor表示，更改每手買賣單位將使香港投資者更容易投資於SPDR金ETF，從而擴大股東基礎，進一步改善ETF的流動性和在交易所的買賣差價。

道富環球SPDR ETF業務亞太區黃金策略師徐志傑接受本報電話訪問，他表示，SPDR金ETF在全球4地包括紐約、香港、新加坡及東京上市，新加坡的SPDR金ETF在2017年把每手買賣單位由10股改為5股後，成交量增加3成，買賣差價減少3成，預期香港這邊也會有相若的效果。而目前紐約及東京上市的SPDR金ETF都是每手1股，他表示，香港先降至5股，再視乎反應及成效。

今年以來全球金融市場大幅波動，金價曾一度飆升，他指出，今年香港上市的SPDR金ETF，日均成交由去年的400萬美元增至1100萬美元，有更多私人銀行、機構客戶等都有查詢，銀行亦更多推出與此ETF相關的結構性產品。

徐志傑透露，該ETF在3月初時有明顯淨流出，當時金價下跌主要因為投資者沽黃金去彌補股票或債券的孖展倉。但自從美聯儲把利率減至零，及後又宣布無限買債，3月中至今的淨流入相當強勁。今年至今，該ETF在全球4地共有38億美元（約296.4億港元）淨買入，單季已是去年全年的7成。

對於金價走勢，徐志傑估計未來數月會在每盎司1600至1700美元徘徊，但今明兩年均有機會挑戰歷史高位1900美元。

SPDR金ETF追蹤黃金價格，最初於2004年在紐約上市，是全球規模最大實物支持的黃金ETF，2008年在港上市。

記者︰廖毅然