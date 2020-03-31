一向神隱的花樣年（1777）創始人曾寶寶，名字貫穿在2019年花樣年業績會上。集團主席潘軍多次提到，在曾寶寶的帶領下，今年的運營策略是要「快」及「擼起袖子加速幹」，像銷售要加快衝刺，工程、運營提速，精準投資等，又提到曾寶寶要求公司要對標行業前20強，故過去一段時間開展與旭輝（0884）、龍湖（0960）、華夏幸福及碧桂園（2007），整合更多外部資源。

今年集團目標是450億元（下同），按年增長26%，今年可售貨值超過550億元，並會增加新投資去補充，今年還是會行用銷售的30至35%去拿地投資，並望在2021或2022年衝擊千億規模。

近年花樣年的管理班底多次改動，除了曾寶寶重任地產集團行政總裁，另外委任了柯卡生、張惠明、陳新禹等三位董事，當中柯卡生形容，自2012年離開國家機關後，見了各行各業的企業家，但經獵頭公司介紹，與「曾小姐見面，一見如故，一拍即合」，也感覺花樣年是依法合規及穩健經營等，故加盟公司。

除了曾寶寶重新執掌地產發展方向，集團多年來深耕的舊改亦見眉目，集團截至去年底的土地儲備3,687萬平方米，粵港澳大灣區佔比超50%，去年坪山好時光一期將完成供地，毛利率預計在50%以上，總建築面積達到33.5萬平方米，另外橫田梅林越華項目及坪山世界塑料廠二期料可於2020年供地。

此外，2019年花樣年也與平安不動產合作了龍華玉石新村項目，料在2021年供地，末來3年尚有17個城市更新項目可轉化為開發用地，預計供地總建筑面積約412萬平方米，供地總貨值約1,186億元，其中16個項目位於深圳，1個項目位於惠州。至於工程速度亦大幅提升，年內新拿地項目從拿地至開工周期縮短至7.5個月等。