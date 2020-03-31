華為今日發布2019年年報，去年銷售收入約8,588億元（人民幣，下同），按年增長19.1%，2015年至2019年間複合增長率約21%；淨利潤627億，按年增長5.6% ，過去5年複合增長率約14%；經營活動現金流914億元，按年增長22.4%。董事長梁華表示，2020年華為或面臨更大的困難，既要克服長期「實體清單」限制的挑戰，也要應對疫情的影響，但有信心可克服困難。

集團指，消費者業務收入約4673億元，按年增34.0%；運營商業務收入約2967億元，按年增長3.8%；企業業務收入約897億元，按年增長8.6%。

去年中國收入約5067億元，按年增長36.2%；歐洲、中東及非洲收入約2060億元，按年增長0.7%；美洲收入約562億元，按年增加9.6%；亞太區收入約705億元，按年減少約13.9%，華為解釋，投資週期波動影響亞太區營運商業務，而海外Google 流動服務事件同時影響消費者業務。

去年研發費用達1317億元，佔收入約15.3%，近十年投入研發費用總計超過6000億元。

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