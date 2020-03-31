香港零售銷售連跌13個月，2020年2月更是歷來最大跌幅。政府統計處今日公布，香港今年2月零售總銷貨價值估計為227億元，按年跌44%，多過市場預期的下跌40.3%。與去年同期比較，今年首2個月的零售業總銷貨價值跌31.8%。扣除期間價格變動後，2月零售業總銷貨量的臨時估計按年跌46.7%，首2個月計則跌33.9%。

分類產品方面，首兩個月計珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌58.6%，藥物及化妝品按年跌42.7%，服裝跌49.9%；電器及其他未分類耐用消費品跌25.1%，百貨公司亦跌41.4%。民生消費品方面，食品、酒類飲品及煙草（超級市場除外）下跌9.3%，超級市場銷貨價值上升11.1%。燃料亦上升6.5%。

政府統計處指出，零售業於每年首2個月的銷貨額受農曆新年時間的影響較為波動，在該節日前本地市場錄得的消費開支通常處於季節性高位，由於今年農曆新年在1月25日，但上年則在2月5日，因此將1至2月的零售業銷貨額數字合併分析會較為合適。

政府發言人表示，零售業銷貨量的按年跌幅在2月份急劇擴大，反映新冠肺炎疫情對與旅遊及消費相關活動造成的沉重打擊，儘管農曆新年在不同時間出現也有一些影響，首兩個月合計就大幅下跌33.9%。疫情全球大流行令訪港旅遊業停頓，並嚴重削弱本地消費需求，零售業的業務環境短期內依然會極為嚴峻，政府會密切留意相關情況，以及其對整體經濟及就業市場的影響。

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