康宏公布，截至3月20日的康宏MPF綜合指數報204.18 點，按月下跌15.55%，年初至今跌14.98%，是為2012年公布有關指數以來最大跌幅。

以分類指數計算，3月股票指數報205.75點，跌21.45%，年初至今跌21.1%，債券指數報158.91，跌1.84%，年初至今跌0.62%。組成強積金預設組合的DIS核心累積指數報86.91，按月跌19.64%，年初17.61，另外DIS 65歲後指數報98.29 ，按月跌6.69%，年初至今跌4.46%。本月只有兩個板塊出現正收益，分別為貨幣市場保守基金和固定利率港幣基金，而回報率僅為0.09%和0.16%。

康宏指，大部分中央銀行以減息措施救市，將利率降低至近乎零，但單憑貨幣政策還不足夠，未來還需要加大政府財政政策力度，以支撐全球經濟和市場，例如有關稅務和消費措施。雖然目前市場有時表現良好，但是整體仍持續下跌，反映當前救市措施不足，或者投資者預期未來情況會更差。

傳統避險資產在市場動盪中也難逃一劫。由於投資者試圖撤資，投資經理需拋售最具流動性的資產，所以像黃金這類可以保值的資產都出現貶值。在一些發達國家，政府債券都在大拋售中貶值。

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