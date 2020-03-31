早前已在社交平台Instagram做一系列推廣的WeLab旗下虛銀，匯立銀行（WeLab Bank）今再重申該行仍在進行內部測試。匯立銀行新任行政總裁兼執行董事謝學海表示，約有200位WeLab員工客戶參與內部測試，目前銀行籌備進度良好，目標是於今年內推出服務，但他透露，未來會與萬事達卡（Mastercard）合作推出無號碼銀行卡，及推具彈性的存款服務。

事實上，渣打（2888）旗下虛銀Mox早前亦已公開宣布，推出無號碼銀行卡。他回應指，有關該無號碼銀行卡，匯立銀行早於今年農曆新年後開始進入測試，並已通過實試可成功於銀通（Jetco）自動櫃員機提款，及用於網上購物消費，冀能儘快推出市場。他又指出，截至今年3月，該集團WeLab貸款申請宗數按年增長36%，當中年青群組佔一半以上，認為隨着客戶對虛擬服務接受度將會愈來愈高，及行為模式改變都將有助推動虛銀發展。

目前本港8家虛擬銀行，在新冠肺炎疫情爆發下，僅得眾安銀行（Za Bank）正式開業，另繼虛銀Mox及平保（2318）旗下平安壹賬通銀行宣布試業後，「天星銀行」（Airstar）亦於今日宣布投入試業。謝學海表示，疫情未有對銀行造成大影響，現時虛銀員工數量約100人，由於須完全確保銀行服務系統的安全程度，故不會急於一時投入試業，目前將繼續按監管要求進行測試。

他又指出，WeLab是8家虛銀中唯一獨資經營的公司，由於沒有太多的投資方，架構較清晰與簡單，未來將會與更多有共同理念的公司合作，而銀行首階段將會以個人客戶為主，屆時會再視乎情况調整產品策略。

記者：溫藹紅

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