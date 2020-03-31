中國移動香港（CMHK）今日公布其5G服務詳情。集團董事兼行政總裁李帆風表示，5G服務於明日推出時市區戶外覆蓋率可達87%，本地大型場所如中環置地、九置旗下（1997）海港城及灣仔會展等都會有5G網絡連接。根據其官方測試，中移動香港所提供的5G網路下載速度最高可達1GB兆比特每秒（mpbs），較其他電訊商暫時提供的平均值650mpbs為高。

另外，李帆風指，明日推出本地5G服務時，會同步啟動中國、韓國兩地的5G漫遊服務。為配合5G發展，集團推出「UGame」應用程式，讓用戶可利用5G移動網絡享用雲端遊戲。

集團在本月中已公布5G計劃收費，計劃分100GB、200GB及300GB本地數據，收費分別為438元、538元及638元。不過，由現時至6月底，新舊用戶如簽訂24個月合約，則可減140元。李帆風稱，需視乎市場需求及反應，才會為月費計劃收費作進一步調整。

記者：葉子晴

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