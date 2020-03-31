【公司業績】神威藥業去年少賺1% 8藥品獲納新冠肺炎用藥目錄
文章日期：2020年3月31日 13:00
神威藥業（2877）中午公布去年業績，受無形資產按金及財務資產減值影響 ，去年純利微跌0.5%至5.03億元（人民幣，下同），營業額27.06億元，按年升5.3%；派末期息0.12及特別息0.09元，合共0.21元。
神威藥業半日報5.8元，升2.47%。期內注射液銷售額按年下跌8.8%至12.26億元；軟膠囊升13.9%至4.42億元；中藥配方顆粒升60%至5.02億元。毛利率上升0.2個百分點至73.2%。
公司指，由於被河北省和雲南省指定為疫情防控重點物資企業，解決交通障礙，因此今年首兩個月的總銷售額按年上升8.7%。另外，公司目前共有8種藥品被納入多個省份的「新型冠狀病毒肺炎診療方案」推薦用藥目錄 。國家衛健委的診療方案亦把公司兩個藥物納入為醫學觀察期和免疫抑制的中醫治療用藥 。此外，石家莊市中醫院三個用於河北省內新冠肺炎治療的中藥製劑其中兩個由公司配製。
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