嘉里物流（0636）公布去年業績，純利按年增55%至37.88億元。收入則增加8%至411.39億元，派末期息0.18元。

嘉里物流半日報9.01元，升1.92%。集團指，雖然下半年受社會事件影響，令零售行業不利，但集團香港業務仍錄得6%增長。受惠於靈活的業務模式、電子商貿業務增長以及在餐飲、醫藥和綜合服務行業中贏得新客戶，香港物流業務純利上升23%。

此外，因去年6月出售兩間貨倉，故香港貨倉業務純利微跌3%。

集團指，將繼續因應經濟狀況變化去檢討和調整有關的資產優化計劃。

另外，因新冠肺炎疫情全球爆發，正釀成商業及金融海嘯，大部份發達國家實施邊境限制，令環球供應鏈進一步斷裂，而市場對大部份消費品的需求暴跌，對環球貿易及運輸也造成災難性影響。但嘉里物流指，隨著世界各地的供應鏈轉趨本地化，以支援日常必需品供應為主，集團可憑藉在中國、香港、台灣、泰國及其他亞洲國家的市場覆蓋，較能適應變化，受各國封關所帶來的影響亦相對較少。

至於分拆泰國業務於當地獨立上市一事，嘉里指計劃正在進行中，2月底已向泰國證券交易委員會提交上市申請，但鑑於泰國現已實施緊急狀態，並將持續至4月底，預期上市程序將有所延誤。

此外，嘉里亦宣布，已完成收購全球第三大無船承運商 Apex餘下49%股權。

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