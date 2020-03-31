市場關注內房股在疫情下的投資取態，去年衝破千億規模的美的置業（3990）主席郝恒樂表示，今年內部的預算是按銷售回款規模的三分一去補充土儲，不過管理層觀察到今年三月的公開土地市場比較沉穩，分析期中邏輯原因後，覺得有很大不確定性，公司不會不按項目測算等去搶地王，認為以手上存量土儲亦足夠發展。

截至去年底集團土地儲備的總建築面積達5,263萬平方米，涉及278個物業開發項目。集團又提到，擁有10個舊改項目，約402萬平方米，貨值549億元。除了去年已轉化了96億元以外，今明兩年亦可轉化約205萬平方米，貨值302億元。

問到疫情對銷售影響，管理層表示，有影響但可控，疫情發生在春節期間，不要銷售旺季，公司亦採取了線上線下銷售及舊客帶新等措施，3月底的指標已恢復到平常水平，售樓處100%重開，工地復工復產率約95%，有信心完成全年指標。

記者：方楚茵

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